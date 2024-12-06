Удар РФ по Запорожью: в ОВА показали фото и видео последствий

Удар по Запорожью

Напомним, сегодня вечером, 6 декабря, в Запорожской области прогремели взрывы. При этом местные СМИ писали о взрыве в Запорожской области.

Позже глава ОВА Иван Федоров рассказал, что оккупанты ударили по Запорожью. По его словам, в результате атаки начался пожар на СТО, есть погибшие и пострадавшие.

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