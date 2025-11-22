ua en ru
Удар РФ по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией: ГПСУ показала фото последствий

Суббота 22 ноября 2025 10:15
Удар РФ по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией: ГПСУ показала фото последствий Фото: пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией не работает (t.me/DPSUkr)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией. В результате вражеского удара повреждена инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГПСУ.

"Из-за атаки паромного пункта пропуска "Орловка" пропускные операции временно приостановлены", - отметили в ГПСУ.

По сообщению пограничников, сегодня ночью РФ нанесла удар по пограничной и припортовой инфраструктуре пункта пропуска. Сейчас осуществляются стабилизационные и восстановительные мероприятия.

"Просим граждан учесть информацию при планировании пересечения государственной границы", - добавили в пограничной службе.

Обстрел РФ 22 ноября

Напомним, российские войска сегодня ночью, 22 ноября, атаковали территорию Украины ударными беспилотниками. Под ударом преимущественно были восточные и южные области.

По данным Воздушных сил, в ночь на 22 ноября противник атаковал одной баллистической ракетой "Искандер-М" с ВОТ АР Крым, и 104 ударными дронами типа Shahed и "Гербера". Противовоздушной обороной сбито или подавлено 89 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область ударными дронами. В результате обстрела возникли пожары, повреждены ЛЭП, есть раненые.

Так, утром стало известно, что россияне ночью атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией, из-за обстрела он временно не работает.

Сообщается, что из-за вражеских ударов международный пункт пропуска временно приостанавливает работу.

"Сейчас осуществляются все необходимые меры по ликвидации последствий. Просим для пересечения границы воспользоваться другими ближайшими пунктами пропуска", - говорится в сообщении.

