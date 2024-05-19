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Удар РФ под Харьковом: ранены уже более 25 человек, среди них правоохранители

Украина, Воскресенье 19 мая 2024 17:36
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Удар РФ под Харьковом: ранены уже более 25 человек, среди них правоохранители Фото: россияне обстреляли базу отдыха (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Количество раненых в результате российского удара по базе отдыха под Харьковом, возросло уже до более чем 25 человек. Среди пострадавших также есть правоохранители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.

"По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 27 раненых. Среди них уже двое сотрудников полиции", - сообщили в генпрокуроре.

По данным Офиса, судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.

Кроме того, известно, что шесть человек погибли в результате вражеской атаки.

Напомним, среди прочего российские оккупанты сегодня, 19 мая, обстреляли базу отдыха в Харьковской области.

Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что после этого военные РФ атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове. В результате этого удара также пострадали люди.

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