Удар РФ под Харьковом: ранены уже более 25 человек, среди них правоохранители
Количество раненых в результате российского удара по базе отдыха под Харьковом, возросло уже до более чем 25 человек. Среди пострадавших также есть правоохранители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
"По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере 27 раненых. Среди них уже двое сотрудников полиции", - сообщили в генпрокуроре.
По данным Офиса, судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу.
Кроме того, известно, что шесть человек погибли в результате вражеской атаки.
Напомним, среди прочего российские оккупанты сегодня, 19 мая, обстреляли базу отдыха в Харьковской области.
Подробнее об обстреле и последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также сообщали, что после этого военные РФ атаковали ракетами кладбище и популярное место отдыха в Харькове. В результате этого удара также пострадали люди.
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