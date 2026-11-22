Из-под завалов разрушенной ударом российского дрона пятиэтажки в Дымере Киевской области спасатели достали тело погибшего человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Тимура Ткаченко.
"В Дымере из-под завалов многоэтажки деблокировали тело погибшего человека. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Ткаченко.
Кроме того, количество травмированных выросло до трех.
В частности, у женщины 1972 года рождения зафиксирована острая реакция на стресс. Медицинскую помощь ей оказывают на месте, в госпитализации она не нуждается.
Поисково-спасательная операция продолжается.
В Дымере 15 человек числятся пропавшими без вести после российской атаки.
Среди них двое детей: 12-летняя девочка и мальчик 7 лет.
Напомним, ночью 22 ноября российские войска атаковали беспилотниками Вышгородский район Киевской области. В результате удара в Дымере поврежден пятиэтажный жилой дом, в котором разрушены квартиры с первого по пятый этаж.
Под завалами могут находиться люди.14 человек не выходят на связь.
Также ранее сообщалось о двоих пострадавших. Среди них - подросток, получивший множественные осколочные ранения руки.