"В Дымере из-под завалов многоэтажки деблокировали тело погибшего человека. Искренние соболезнования родным и близким", - сообщил Ткаченко.

Кроме того, количество травмированных выросло до трех.

В частности, у женщины 1972 года рождения зафиксирована острая реакция на стресс. Медицинскую помощь ей оказывают на месте, в госпитализации она не нуждается.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Обновлено 12:30

В Дымере 15 человек числятся пропавшими без вести после российской атаки.



Среди них двое детей: 12-летняя девочка и мальчик 7 лет.