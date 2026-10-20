Удар РФ по Новой Водолаге убил учительницу и ее годовалую дочь: что известно о трагедии

В результате российской атаки на Новую Водолага Харьковской области 19 октября погибли учительница начальных классов Инна Марюхна и ее годовалая дочь Ангелина.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Нововодолажский лицей №1 .

Что известно о погибшей учительнице

Инна Марюхна работала учительницей начальных классов в Нововодолажском лицее №1. Коллеги педагогини выразили соболезнование ее семье и отметили, что вместе с ней погибла и ее маленькая дочь Ангелина.

В учебном заведении вспоминают Инну как хорошую, искреннюю и преданную своему делу учительницу, которая помогала детям познавать мир и делала их первые шаги в обучении теплыми и содержательными.

"Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, обучала первых жизненных шагов и дарила детям все тепло своего сердца. Ее доброта, искренность и профессиональность будут навсегда жить в памяти коллег и воспитанников", - написали в лицее.

Коллектив заведения выразил соболезнования родным и близким погибших и отметил непоправимость потери.

"Страшная боль, что вместе с ней ушла и ее дочь Ангелина. Две жизни, две души, впереди у которых должно быть столько света", - говорится в сообщении.