ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Девочке в коляске был год: Зеленский отреагировал на ужасный удар РФ по Новой Водолаге

20:37 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Девочке в коляске был год: Зеленский отреагировал на ужасный удар РФ по Новой Водолаге Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Россия запустила "Шахед" по Новой Водолаге в Харьковской области и убила 6 человек, среди них есть дети. Украина призывает мир ужесточить санкции против России и остановить убийц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Реакция Зеленского

Зеленский отреагировал на "ужасный российский удар" в Новой Водолаге на Харьковщине.

"Шахед" ударил фактически просто по людям - по парку вблизи обычного кафе. Абсолютное зверство. Шесть человек погибли и среди них дети", - говорит президент.

Зеленский отметил, что погибшей девочке Ангелине, которую убили прямо в коляске, было чуть больше года, она родилась в августе 2025 года.

"Ее маму звали Инна, она умерла в больнице… Другой убитой девочке было 11 лет. Мои соболезнования родным и близким. Еще 14 человек ранены, и среди них еще шестеро детей", - добавил он.

Призыв к миру остановить войну

Зеленский поблагодарил всех, кто поддерживает Украину и помогает сбивать "Шахеды" и ракеты, останавливать российские штурмы.

"Это страшные фото, но за ними - сломанная жизнь и правда об этой войне. Нужна защита жизни. Нужна ПВО для Украины. Нельзя думать о деньгах с Россией, пока она продолжает свою тупую войну", - заявил президент.

Он призвал не снимать санкции с России, пока убийства не прекратились.

"Мы просим Америку быть сильной, просим применить закон Линдси Грэма. Мы просим Европу продолжать поддержку. Мы просим делать все возможное, чтобы мир наступил и чтобы безопасность была гарантирована", - говорит он.

По словам президента, Украина хочет мира, а именно Россия все это время настаивает на продолжении убийств.

"У мира достаточно силы, чтобы остановить войну. Надо этой силой наконец-то воспользоваться - против убийц", - резюмировал он.

Ранее РБК-Украина писало, что российский дрон ударил по центральному парку Новой Водологи днем 19 октября. В тот момент там было много людей, в том числе семьи с детьми.

Позже стало известно, что погибли две женщины и младенец в коляске.

Затем начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что погибших было 6: четверо взрослых и двое детей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Харьков Война России против Украины Дрони
Новости
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов