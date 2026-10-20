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Удар РФ по Новій Водолазі убив вчительку та її однорічну доньку: що відомо про трагедію

13:31 20.10.2026 Вт
3 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Удар РФ по Новій Водолазі убив вчительку та її однорічну доньку: що відомо про трагедію Фото: Загибла в Новій Водолазі Інна Марюхна з донькою Ангеліною (Нововодолазький ліцей)
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Внаслідок російської атаки на Нову Водолагу Харківської області 19 жовтня загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Нововодолазький ліцей №1.

Що відомо про загиблу вчительку

Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів у Нововодолазькому ліцеї №1. Колеги педагогині висловили співчуття її родині та зазначили, що разом із нею загинула і її маленька донька Ангеліна.

У навчальному закладі згадують Інну як добру, щиру та віддану своїй справі вчительку, яка допомагала дітям пізнавати світ і робила їхні перші кроки в навчанні теплими та змістовними.

"Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам'яті колег та вихованців", - написали в ліцеї.

Колектив закладу висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив на непоправності втрати.

"Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про атаку на Нову Водолагу

Нагадаємо, 19 жовтня російський ударний дрон атакував центральний парк у Новій Водолазі Харківської області, де перебували люди, зокрема родини з дітьми. Унаслідок атаки загинули шестеро людей: четверо дорослих і двоє дітей віком 11 років та 1 рік і 2 місяці. Ще 14 людей дістали поранення, серед них - шестеро дітей.

Президент Володимир Зеленський відрегував на удар та закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України, посилювати протиповітряну оборону та не знімати санкції з Росії, поки вона продовжує війну.

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