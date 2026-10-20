Удар РФ по Новій Водолазі убив вчительку та її однорічну доньку: що відомо про трагедію
Внаслідок російської атаки на Нову Водолагу Харківської області 19 жовтня загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Нововодолазький ліцей №1.
Що відомо про загиблу вчительку
Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів у Нововодолазькому ліцеї №1. Колеги педагогині висловили співчуття її родині та зазначили, що разом із нею загинула і її маленька донька Ангеліна.
У навчальному закладі згадують Інну як добру, щиру та віддану своїй справі вчительку, яка допомагала дітям пізнавати світ і робила їхні перші кроки в навчанні теплими та змістовними.
"Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам'яті колег та вихованців", - написали в ліцеї.
Колектив закладу висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив на непоправності втрати.
"Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла", - йдеться в повідомленні.
Що відомо про атаку на Нову Водолагу
Нагадаємо, 19 жовтня російський ударний дрон атакував центральний парк у Новій Водолазі Харківської області, де перебували люди, зокрема родини з дітьми. Унаслідок атаки загинули шестеро людей: четверо дорослих і двоє дітей віком 11 років та 1 рік і 2 місяці. Ще 14 людей дістали поранення, серед них - шестеро дітей.
Президент Володимир Зеленський відрегував на удар та закликав міжнародних партнерів продовжувати підтримку України, посилювати протиповітряну оборону та не знімати санкції з Росії, поки вона продовжує війну.