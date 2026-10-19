Дрон ударил по парку Новой Водолаги: погибли две женщины и младенец, много раненых детей
Россия цинично ударила по парку Новой Водолаги Харьковской области. На месте погибли две женщины и младенец в коляске. Более 10 раненых, среди них - дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Telegram.
Удар по парку в Новой Водолаге
Оккупанты дроном ударили по центральному парку Новой Водолаги. В тот момент там было много людей, в том числе семей с детьми, отметил Выговский.
"К сожалению, погибли две женщины и младенец, который находился в детской коляске", - говорит министр.
По меньшей мере, 14 человек ранены, среди них - семеро детей, уточнил он.
Фото: удар дроном по Новой Водолаге (t.me/I_Vyhivskyi)
"В эти минуты все экстренные службы на месте, наши подразделения оказывают медицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов", - пишет Выговский.
Обновлено в 17.54
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что также повреждено кафе в Новой Водолаге и выросло количество пострадавших.
"До 15 человек возросло количество пострадавших в Новой Водолаге. 7 из них - это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницы Харькова", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что количество людей, пострадавших 2 октября в результате российских обстрелов Харькова, возросло до 31 человека. Среди раненых есть двое детей.
Кроме того, 2 октября оккупанты нанесли очередной авиаудар КАБами по Слободскому и Немышлянскому районам Харькова, в результате чего были повреждены жилые дома, один человек погиб и еще 17 гражданских получили ранения.