Дрон ударил по парку Новой Водолаги: погибли две женщины и младенец, много раненых детей

Россия цинично ударила по парку Новой Водолаги Харьковской области. На месте погибли две женщины и младенец в коляске. Более 10 раненых, среди них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Ивана Выговского в Telegram.

Удар по парку в Новой Водолаге

Оккупанты дроном ударили по центральному парку Новой Водолаги. В тот момент там было много людей, в том числе семей с детьми, отметил Выговский.

"К сожалению, погибли две женщины и младенец, который находился в детской коляске", - говорит министр.

По меньшей мере, 14 человек ранены, среди них - семеро детей, уточнил он.

Фото: удар дроном по Новой Водолаге (t.me/I_Vyhivskyi)

"В эти минуты все экстренные службы на месте, наши подразделения оказывают медицинскую помощь пострадавшим и обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов", - пишет Выговский.

Обновлено в 17.54

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что также повреждено кафе в Новой Водолаге и выросло количество пострадавших.

"До 15 человек возросло количество пострадавших в Новой Водолаге. 7 из них - это дети. Медики всем оказывают необходимую помощь. В частности, реанимационные бригады перевозят раненых в больницы Харькова", - говорит он.