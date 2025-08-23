Удар РФ по Мукачево 21 августа: спасатели завершили тушение масштабного пожара (фото)

"По состоянию на 08:00 ликвидирован пожар на предприятии площадью 7000 кв. м после вражеского обстрела", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

По информации спасателей, всего для ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.