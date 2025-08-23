RU

Война в Украине

Удар РФ по Мукачево 21 августа: спасатели завершили тушение масштабного пожара (фото)

Фото: спасатели потушили пожар в Мукачево (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Константин Широкун

Спасатели сегодня утром, 23 августа, завершили ликвидацию пожара на предприятии в Мукачево после вражеского ракетного удара, который произошел 21 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС.

"По состоянию на 08:00 ликвидирован пожар на предприятии площадью 7000 кв. м после вражеского обстрела", - отметили в ГСЧС.

Сообщается, что сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний.

По информации спасателей, всего для ликвидации пожара привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники.

 

 

 

Удар РФ по Мукачево 23 августа

Напомним, что в ночь на 21 августа российские войска нанесли ракетный удар по Мукачево на Закарпатье. В городе прогремели два мощных взрыва.

Позже стало известно, что в результате обстрела был разрушен завод американской компании Flex, крупнейшего работодателя и налогоплательщика в Мукачево, где работало около 3 тысяч человек.

В результате российской атаки на Мукачево 23 человека получили ранения, из них 11 находятся в больницах области.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко, реагируя удар, иронично заметила, что Россия решила "освободить" Украину от кофемашин, которые производили на этом предприятии.

Аналитики ISW считают, что российский обстрел завода, вероятно, имел целью отпугнуть США и европейских партнеров от инвестиций и развития бизнеса в Украине.

