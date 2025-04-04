Удар РФ по Кривому Рогу: ракета взорвалась в воздухе возле детской площадки

"Ракета взорвалась в воздухе. Это такие специальные ракеты с воздушным подрывом, чтобы больше пострадало людей. Проклятая р*сня запустила ее в центр жилого массива рядом с детской площадкой. Дети погибли на или возле детской площадки. В больницах 39 человек сейчас, врачи борются за их жизни, есть тяжелые, к сожалению, есть очень тяжелые и есть дети", - говорится в сообщении.

Также он уточнил, что в результате атаки повреждены 29 многоэтажных домов. В нескольких отключили газ, восстанавливать этот момент будут завтра утром. Кроме того, развернут штаб помощи.

"Мы буквально через час развернули штаб помощи людям, оказывается помощь строительными материалами. Принимаем заявления на помощь, мы никого не оставим в беде, мы каждому окажем материальную помощь, чтобы он мог восстановить свой дом. Сейчас главное - это бороться за жизнь наших людей в больницах. Штаб будет работать круглосуточно", - сообщил Вилкул.

Также он опубликовал фото, где российские СМИ цитируют Минобороны РФ. Там в очередной раз врут, что удар был нанесен по месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами.

"Пи**ры опять бредят о штабах НАТО на детской площадке. И это не зад**ченный какой-то военный канал, а официальное орковское медиа", - написал Вилкул.