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Кривой Рог атакован "Шахедами" после удара баллистикой: в городе взрывы

Кривой Рог , Пятница 04 апреля 2025 23:27
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Кривой Рог атакован "Шахедами" после удара баллистикой: в городе взрывы Фото: Кривой Рог оправляется от последствий удара баллистической ракеты 4 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Данила Крамаренко

Кривой Рог атакуют российские "Шахеды" всего несколько часов спустя удара баллистической ракетой. В городе гремят взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Взрывы в городе. Массированная "шахедная" атака. Берегите себя", - написал Вилкул.

Местные Telegram-паблики сообщают о порядка 10 взрывов.

Кривой Рог атаковала баллистическая ракета

До этого вечером россияне запустили по Кривому Рогу, предварительно, баллистическую ракету "Искандер". Она ударила прямо по улице недалеко от детской площадки, поврежден ресторан, почти три десятка домов, гаражи, уничижено несколько автомобилей.

На данный момент известно о 16 погибших, среди них шестеро детей. Согласно последней информации, пострадали более 40 человек, свыше 30 госпитализированы. Есть пациенты в тяжелом и очень тяжелом состоянии.

Подробнее об ударе по Кривому Рогу читайте по ссылке.

Отметим, сегодня россияне атакуют город в день траура по погибшим в результате атаки 2 апреля 2025 года.

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Кривой Рог Взрывы Атака дронов
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