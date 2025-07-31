Удар РФ по колонии в Запорожской области: в ОВА объяснили, почему осужденные не ушли в укрытие

"На территории колонии было укрытие. Во время воздушной тревоги осужденные имели возможность спуститься в укрытие. Трагедия произошла в связи с тем, что после первого удара укрытие было заблокировано и не было возможности спуститься", - заявил Федоров.

По его словам, вопрос эвакуации осужденных поднимался на Совете обороны области не один раз.

"Было это еще 1,5-2 года назад. Все соответствующие материалы были подготовлены, службы между собой согласовывали и анализировали риски, которые есть или могут произойти", - добавил начальник Запорожской ОГА.