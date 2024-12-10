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РФ ударила по клинике в Запорожье. Есть раненые, Федоров показал последствия обстрела

Вторник 10 декабря 2024 15:35
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РФ ударила по клинике в Запорожье. Есть раненые, Федоров показал последствия обстрела Фото: последствия удара по Запорожью 10 декабря (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 10 декабря, нанесла удар по городу Запорожье. Уже известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) И Ивана Федорова.

По предварительным данным, в результате вражеского удара пострадали два человека. Федоров призвал местных жителей оставаться до отбоя воздушной тревоги в укрытиях.

Стоит заметить, что незадолго до взрывов в ряде областей Украины был объявлен сигнал воздушной тревоги. Это было связано с угрозой ударов баллистическими ракетами.

Обновлено в 15:50.

По данным Федорова, в результате обстрела российской армией в Запорожье разрушена частная клиника и повреждены расположенные рядом здания.

Также увеличилось количество раненых - до четырех человек.

Фото: последствия удара по Запорожью 10 декабря (t.me/ivan_fedorov_zp)

Удар по Запорожью 6 декабря

Вечером пятницы, войска РФ нанесли удар по Запорожью. Известно, что в результате обстрела была разрушена СТО. На эти обстрелы также отреагировал президент Владимир Зеленский.

В Запорожье завершили спасательную операцию. Как сообщили спасатели и местные власти, в результате атаки погибли 10 человек, 8 из них находились в автомобилях.

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