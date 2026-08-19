Удар по ракетно-космическому центру в Самаре: появились новые детали от ВСУ
В Самаре подтвердили поражение объектов ракетно-космического предприятия "Прогресс" после удара 15 августа. На территории объекта произошел масштабный пожар, площадь которого составила около 5 тысяч квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.
В Самаре после удара 15 августа были поражены сразу несколько объектов российского ракетно-космического комплекса.
Новые данные подтвердили повреждение производственных мощностей предприятия "Авиакор – авиационный завод" и Ракетно-космического центра "Прогресс".
Что известно о последствиях
По уточненной информации, под удар попал производственный цех, где собирают двигатели для ракет-носителей семейства "Союз", а также цех технического обслуживания авиационной техники.
Кроме того, на территории РКЦ "Прогресс" зафиксировали пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.
Почему это важно
РКЦ "Прогресс" относится к ключевым предприятиям российской ракетно-космической отрасли. Компания участвует в производстве ракет-носителей "Союз", которые используются для вывода космических аппаратов на орбиту и формирования российских спутниковых группировок связи, в том числе в интересах армии РФ.
По данным украинской стороны, поражение таких объектов снижает военные и технологические возможности России. Работа по ключевым военным и предприятиям военно-промышленного комплекса РФ продолжается.
Напоминаем, что американские аналитики сообщили, что украинские силы остановили продвижение российских войск в Сумской области: 17 и 18 августа оккупанты проводили ограниченные наступательные действия на севере региона, однако не смогли добиться успеха из-за контратак ВСУ.