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Удар по ракетно-космическому центру в Самаре: появились новые детали от ВСУ

13:49 19.08.2026 Ср
2 мин
Какие объекты оказались под ударом
aimg Анастасия Никончук
Удар по ракетно-космическому центру в Самаре: появились новые детали от ВСУ Иллюстративное фото: ВСУ (Генштаб)
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В Самаре подтвердили поражение объектов ракетно-космического предприятия "Прогресс" после удара 15 августа. На территории объекта произошел масштабный пожар, площадь которого составила около 5 тысяч квадратных метров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

В Самаре после удара 15 августа были поражены сразу несколько объектов российского ракетно-космического комплекса.

Новые данные подтвердили повреждение производственных мощностей предприятия "Авиакор – авиационный завод" и Ракетно-космического центра "Прогресс".

Что известно о последствиях

По уточненной информации, под удар попал производственный цех, где собирают двигатели для ракет-носителей семейства "Союз", а также цех технического обслуживания авиационной техники.

Кроме того, на территории РКЦ "Прогресс" зафиксировали пожар площадью около 5 тысяч квадратных метров.

Почему это важно

РКЦ "Прогресс" относится к ключевым предприятиям российской ракетно-космической отрасли. Компания участвует в производстве ракет-носителей "Союз", которые используются для вывода космических аппаратов на орбиту и формирования российских спутниковых группировок связи, в том числе в интересах армии РФ.

По данным украинской стороны, поражение таких объектов снижает военные и технологические возможности России. Работа по ключевым военным и предприятиям военно-промышленного комплекса РФ продолжается.

Фото: Генштаб

Напоминаем, что американские аналитики сообщили, что украинские силы остановили продвижение российских войск в Сумской области: 17 и 18 августа оккупанты проводили ограниченные наступательные действия на севере региона, однако не смогли добиться успеха из-за контратак ВСУ.

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