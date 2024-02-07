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Удар оккупантов по Николаеву: повреждены два газопровода, погиб работник

Фото: в Николаеве повреждены два газопровода, погиб работник 7 февраля во время атаки РФ (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаеве из-за массированного удара российских войск 7 февраля были повреждены два газопровода. Также погиб работник "Газсети".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украина".

"В результате обстрела также погиб один из наших работников - Леонид Глове, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования "Газсети". Ракета попала рядом с его домом, наш коллега умер в реанимации", - говорится в сообщении.

Повреждение газопроводов

Кроме того, по данным компании, ударом врага были повреждены два газопровода в Николаеве.

"Аварийно-диспетчерские бригады "Газсети" сразу приступили к ликвидации аварии. Работы на объекте будут продолжаться до полной ликвидации последствий", - добавляют в пресс-службе.

Обстрел Украины

РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Под ударом оказались Киев, где уже известно о 4 погибших и десятках раненых, Киевская область, Харьков, Николаев, где погиб один человек, Новомосковск Днепропетровской области и Дрогобыч Львовской области.

В общей сложности Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели - 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские ракеты во время сегодняшней атаки маневрировали в западных областях Украины. В частности, и в направлении польской границы.

Детальнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

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Нафтогаз УкраиныНиколаев