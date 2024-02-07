Удар окупантів по Миколаєву: пошкоджено два газопроводи, загинув працівник

"У результаті обстрілу також загинув один із наших працівників – Леонід Глове, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування "Газмережі". Ракета влучила поруч з його домом, наш колега помер у реанімації", - йдеться в повідомленні.

Пошкодження газопроводів

Крім того, за даними компанії, ударом ворога було пошкоджено два газопроводи у Миколаєві.

"Аварійно-диспетчерські бригади Газмережі одразу розпочали ліквідацію аварії. Роботи на об'єкті триватимуть до повної ліквідації наслідків", - додають в прес-службі.

Обстріл України

РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області.

Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і у напрямку польського кордону.

Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.