Удар по "Охматдету". Ракету могли изготовить за несколько дней до атаки, - исследователи

Россияне могли изготовить крылатую ракету Х-101, которой был нанесен удар по "Охматдету", за несколько недель или дней до атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Conflict Armament Research (CAR).
Проанализировав обломки ракеты Х-101 специалисты CAR выяснили, что она была изготовлена максимум за три месяца до атаки. Также есть вероятность, что ее собрали за восемь дней до удара.
На хвостовой части ракеты исследователи обнаружили части 13-значного производственного номера (31526379XXXXX). Последние пять цифр они скрыли, поскольку это бы полностью идентифицировало ракету.
Первые шесть цифр (315263) одинаковые для всех производственных номеров ракет Х-101, заметили в организации. При этом, как отмечают в СAR, следующие цифры "7" и "9" указывают на то, что ракету изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня).
Учитывая то, что россияне атаковали "Охматдет" 8 июля, исследователи сделали вывод, что ракету могли произвести либо за несколько недель, либо за несколько дней до атаки.
Напомним, 8 июля российские террористы ударили своей ракетой по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Там находилось более 600 пациентов.
В результате атаки было известно о нескольких погибших и большом количестве пострадавших. На этом фоне Украина созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
Более детально о последствиях атаки РФ - в материале РБК-Украина.
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