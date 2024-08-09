Удар по "Охматдету". Ракету могли изготовить за несколько дней до атаки, - исследователи

Проанализировав обломки ракеты Х-101 специалисты CAR выяснили, что она была изготовлена ​​максимум за три месяца до атаки. Также есть вероятность, что ее собрали за восемь дней до удара.

На хвостовой части ракеты исследователи обнаружили части 13-значного производственного номера (31526379XXXXX). Последние пять цифр они скрыли, поскольку это бы полностью идентифицировало ракету.

Первые шесть цифр (315263) одинаковые для всех производственных номеров ракет Х-101, заметили в организации. При этом, как отмечают в СAR, следующие цифры "7" и "9" указывают на то, что ракету изготовили во втором квартале 2024 года (в период между 1 апреля и 30 июня).

Учитывая то, что россияне атаковали "Охматдет" 8 июля, исследователи сделали вывод, что ракету могли произвести либо за несколько недель, либо за несколько дней до атаки.