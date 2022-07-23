Удар по Одеському порту. В ООН допускають, що Росія не порушила угоду, - NYT

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) допускають, що Росія могла не порушити угоду про "зерновий коридор" сьогоднішнім ракетним ударом по Одеському порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Видання з посиланням на високопоставленого представника ООН пише, що Росія, можливо, "технічно не порушила угоду". За його словами, російська сторона не зобов'язалася уникати атак на ті частини українських портів, які безпосередньо не використовуються для експорту зерна. Можливо, Москва спробувала використати лазівку, якщо поруч знаходилися військові об'єкти.

Проте за словами міністра сільського господарства України Миколи Сольського, збиток виявився значним і такі удари можуть вплинути на експорт зерна.

"Якщо ви атакуєте порт, ви атакуєте все. Ви використовуєте одну і ту ж інфраструктуру для нафти, для зерна. Це впливає на все - неважливо, куди ви влучили", - додав він.