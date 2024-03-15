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Удар по Одессе: травмированы 20 человек, пятеро из них - спасатели, еще один погиб

Фото: в Одессе в результате обстрела пострадали 20 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

В Одессе в результате ракетного удара ранены 20 человек. Среди травмированных - пять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в результате ракетного удара погиб спасатель. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Спасатели сообщили, что ракетным ударом также повреждены 10 частных домов, СТО, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

Сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома. Огонь охватил 120 квадратных метров.

На месте работают 50 спасателей и восемь единиц техники ГСЧС.

 

Фото: в Одессе в результате обстрела пострадали 20 человек (t.me/dsns_telegram)

Что известно об обстреле Одессы

Сегодня после 11:00 в Одессе раздались взрывы. На фоне этого объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракет по направлению к Одессе, а также об угрозе ударов баллистики для южных областей.

Позже местные власти подтвердили, что россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Спасатели приехали на место удара для ликвидации последствий. Во время проведения работ враг повторно нанес ракетный удар.

По данным Одесской ОВА, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и спасатель.

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