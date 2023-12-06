Удар по Новогродовке: полиция идентифицировала еще одну жертву, продолжается поиск женщины

Украинские полицейские смогли идентифицировать мужчину, который погиб от российского удара по Новогродовке в Донецкой области 30 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Полицейские идентифицировали погибшего в Новогродовке мужчину с помощью ДНК-анализа. На месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом спасатели обнаружили фрагменты тела человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что криминалистам удалось установить личность погибшего. Это 35-летний отец девочки, тело которой нашли под завалами ранее.

Фото: Работа криминалистов (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Российская ракета унесла жизни всей семьи. Отец и 8-летняя дочь идентифицированы. Поисковая операция продолжается - ищут женщину", - добавили в МВД.

Обстрел Покровского района

Напомним, 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего.

Недавно из-под завалов дома в Новогродовке, по которому россияне нанесли удар 30 ноября, извлекли тело ребенка. Вчера начальник Новогродовской городской военной администрации Александр Шевченко сообщил, что под завалами обнаружили фрагменты тел.