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Удар по НАТО после войны в Украине: в Нидерландах оценили вероятность нападения РФ

20:32 29.06.2026 Пн
2 мин
В настоящее время ЕС находится в "серой зоне"
aimg Валерий Ульяненко
Фото: российские оккупанты (Getty Images)

Россия может начать ограниченную военную операцию против одной из стран НАТО после войны в Украине. Москва уже готовится к продолжительной конфронтации с Европой.

Об этом заявило Министерство обороны Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NU.nl.

По данным разведывательных служб, Европа находится в "серой зоне" между войной и миром. В самом худшем случае Кремль может решиться на ограниченные военные действия против члена Североатлантического альянса сразу после окончания боевых действий в Украине.

Из-за таких рисков правительство Нидерландов планирует поэтапно инвестировать дополнительные 20 миллиардов евро в оборонный сектор к 2035 году. Это позволит стране достичь стандарта НАТО и тратить на оборону 3,5% своего ВВП.

Ставка на беспилотные системы

Опыт войны в Украине продемонстрировал, что большинство жертв во время боевых действий вызывают удары беспилотников. Учитывая это, оборонное ведомство Нидерландов решило существенно усилить инвестиции в дроны и другие беспилотные технологии.

Согласно его плану, уже в течение следующих пяти лет более половины оперативных результатов армии страны должны достигаться именно с помощью беспилотных систем.

Напомним, Минобороны Литвы заявило, что пока нет никаких признаков того, что Россия готовится к полномасштабному нападению на страны Балтии. В то же время оно признало, что уровень угрозы диверсий остается высоким.

Недавно The Guardian писало о планах страны-агрессоры устроить провокации против НАТО в ближайшее время. Согласно данным разведки, Москва стремится проверить готовность Вашингтона защищать самых маленьких членов блока, в частности, страны Балтии или Польшу.

Польский премьер Дональд Туск сообщил, что ситуация очень нестабильна и в ближайшие месяцы могут произойти различные виды эскалации.

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