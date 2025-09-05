Удар по Лозовой: большинство города без света, произошла авария на большой дамбе

"В Лозовой продолжаются восстановительные работы после вражеской атаки. Энергетики работают непрерывно, однако ситуация остается сложной. Большая часть лозовчан до сих пор без света. Графиков почасовых включений и уверенных прогнозов пока нет", - отметил мэр города.

По его словам, критическая инфраструктура работает. Часть - на альтернативных источниках. Вода подается бесперебойно.

"Единственное, что в результате обстрела и перепадов электропитания возникла аварийная ситуация на участке сетей, на большой дамбе. Бригады "Лозоваяводосервиса" ликвидируют порыв", - добавил Зеленский.

Он также подчеркнул, что продолжают работать пункты несокрушимости. Вчера ими воспользовались несколько тысяч горожан.

По данным Харьковской ОГА, по состоянию на утро в Лозовой применяются поочередные подключения к электросети. Абонентам подают свет на три часа, после чего электричество переходит в другой район. Но возможны нарушения в работе графиков.