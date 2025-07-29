Удар по больнице в Каменском: число пострадавших возросло до 22, среди них беременная

Ракетный удар по Каменскому

Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты ударили по Каменскому. Было известно, что из-за "прилета" ракеты поврежден роддом.

Изначально глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что два человека погибли, еще пятеро - пострадали.

При этом две женщины - в тяжелом состоянии, одна из них беременная.

В свою очередь мэр Каменского Андрей Белоусов сообщил, что после атаки сильно повреждены родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы.

Позже Лысак уточнил, что число погибших возросло до трех. Среди них - 23-летняя беременная женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.