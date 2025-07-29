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Удар по больнице в Каменском: число пострадавших возросло до 22, среди них беременная

Фото: оккупанты ударили ракетой по больнице в Каменском (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате ночного удара российских оккупантов по Каменскому пострадали 22 человека. Беременная женщина - в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака в Telegram.

По словам Лысака, среди 22 пострадавших - 10 медицинских сотрудников. Речь о медсестрах, акушерах и анестезиологе. 

 

Фото: последствия удара россиян по больнице в Каменском (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Одна из специалистов остается в тяжелом состоянии. Как и беременная женщина", - добавил он. 

Ракетный удар по Каменскому

Напомним, в ночь на 29 июля российские оккупанты ударили по Каменскому. Было известно, что из-за "прилета" ракеты поврежден роддом.

Изначально глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщал, что два человека погибли, еще пятеро - пострадали.

При этом две женщины - в тяжелом состоянии, одна из них беременная.

В свою очередь мэр Каменского Андрей Белоусов сообщил, что после атаки сильно повреждены родильное и терапевтическое отделение 9-й больницы.

Позже Лысак уточнил, что число погибших возросло до трех. Среди них - 23-летняя беременная женщина.

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