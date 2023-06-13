Удар по Кривому Рогу и атака "Шахедов" в Харькове: что известно о последствиях ночного обстрела

Российские оккупанты в ночь на 13 июня совершили очередную воздушную атаку по Украине. В результате которой есть попадание в пятиэтажку в Кривом Роге, а также последствия этого обстрела ощутили и в Харькове.
РБК-Украина собрало в материале все, что известно о результате ночных обстрелов.
По подсчетам Генштаба ВСУ, предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 были уничтожены противовоздушной обороной. Россияне выпустили ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Также РФ нанесла авиационный удар 4 дронами "Шахед", один из них уничтожили наши защитники.
В эту ночь все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и успешно уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны. Информация о жертвах или разрушениях не поступала.
"Данные оперативной сводки собираются и уточняются. Следите за новыми сообщениями", - написал утром начальник КГВА Сергей Попко.
Под вражеским огнем этой ночью оказался и Харьков. В результате атаки дронами-камикадзе в городе пострадали коммунальное предприятие и складское помещение.
"Предварительно в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом случае - складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.
На местах прилетов работают соответствующие службы. Предварительно, без пострадавших.
Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов показал фото последствий атаки "Шахедов".
Фото: последствия атаки "Шахедов" в Харькове (t.me/synegubov)
Самыми трагическими последствиями эта атака стала для Кривого Рога в Днепропетровской области.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в регионе три крылатые ракеты были сбиты, но есть и "прилеты". Повреждены гражданские объекты. В частности, разрушена пятиэтажка, где вспыхнул пожар на площади 700 кв. м, загорелись квартиры с первого по пятый этажи.
По словам главы военной администрации города Александра Вилкула, оккупанты шестью ракетами атаковали город ночью и попали в пять объектов: многоэтажный дом, предприятия, склады.
Из-за попадания в пятиэтажку в Кривом Роге уже известно о по меньшей мере 3 погибши . Еще 25 раненых, среди них 10 тяжелых, трое сверхтяжелых, сообщил Вилкул.
Также предположительно под завалами пятиэтажки может находиться 7 человек.
При этом Офис генерального прокурора сообщил, что речь идет уже о четырех погибших в результате удара по дому.
Помимо пятиэтажки в городе также попадание и на частном предприятии (там 3 пострадавших). Вероятно, под завалами склада находятся люди. Еще 4 травмированных - на другой локации.
Таким образом, существенные разрушения получили частные дома, автомобильное предприятие, автомобили. В настоящее время идет ликвидация пожара в многоэтажном доме и разбор завалов.
Обновлено. Как сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул, речь идет о 6 жертвах.
Фото: последствия ракетного удара по Кривому Рогу (t.me/pgo_gov_ru) (t.me/UA_National_Police)
Глава государства опубликовал видео с последствиями вражеского удара по дому в Кривом Роге и пообещал, что оккупанты будут отвечать за каждую ракету.
"Очередные ракеты террористов, российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей. К сожалению, есть погибшие, ранены. Спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Мои соболезнования всем потерявшим родных! Никогда не будет прощения террористам, и за каждую свою ракету они будут отвечать", - написал Владимир Зеленский.
После ночной атаки страны-агрессора Украину снова утром обуяла масштабная воздушная тревога. Как впоследствии сообщили в Воздушных силах ВСУ, под утро оккупанты совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс.
По предварительным данным на этот раз до Украины долетела лишь одна крылатая ракета, которая была уничтожена украинской ПВО.
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