Удар по Кривому Рогу: стало известно, какую ракету применила РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

По его словам, это было сознательное нападение, направленное на массовое убийство людей.

Руководитель Центра противодействия дезинформации рассказал, что российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, использовав кассетную баллистическую ракету, вероятно, "Искандер".

Удар по Кривому Рогу

Российские войска сегодня, 4 апреля, нанесли удар по жилому микрорайону Кривого Рога. В результате атаки повреждены гражданские здания, в частности жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, ракета имела кассетную боевую часть, что значительно увеличило зону поражения.

Сейчас на месте попадания работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела. Медики оказывают помощь пострадавшим, а местные власти уточняют количество жертв и раненых.

По последним данным известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - пятеро детей. Еще более 50 человек получили ранения.

Подробнее о российской атаке и ее последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

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