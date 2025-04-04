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Удар по Кривому Рогу: стало відомо, яку ракету застосувала РФ

Кривий Ріг, П'ятниця 04 квітня 2025 20:46
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Удар по Кривому Рогу: стало відомо, яку ракету застосувала РФ Фото: росіяни вдарили по Кривому Рогу (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Каріна Левицька

Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Попередньо, окупанти застосували касетну балістичну ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника голови Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

Керівник Центру протидії дезінформації розповів, що російські війська завдали удару по Кривому Рогу, використавши касетну балістичну ракету, ймовірно, "Іскандер".

"Касетна балістична ракета росіян, попередньо "Іскандер", - написав він.

За його словами, це був свідомий напад, спрямований на масове вбивство людей.

Удар по Кривому Рогу

Російські війська сьогодні, 4 квітня, завдали удару по житловому мікрорайону Кривого Рогу. Внаслідок атаки пошкоджено цивільні будівлі, зокрема житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

За попередніми даними, ракета мала касетну бойову частину, що значно збільшило зону ураження.

Наразі на місці влучання працюють рятувальники та екстрені служби, триває ліквідація наслідків обстрілу. Медики надають допомогу постраждалим, а місцева влада уточнює кількість жертв і поранених.

За останніми даними відомо, що внаслідок ворожого обстрілу загинули 14 осіб, серед них - п'ятеро дітей. Ще понад 50 людей отримали поранення.

Детальніше про російську атаку та її наслідки, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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