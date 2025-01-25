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Удар по критической инфраструктуре в Черкассах: возник пожар, фото последствий

Фото: в Черкассах в результате атаки дронов возник пожар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны в ночь на 25 января попали в критическую инфраструктуру в Черкасской области. В результате этого возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Как отметили в ГСЧС, в результате атаки возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 200 квадратных метров.

"Прошло без пострадавших, однако есть повреждения частных и многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.

В результате атаки обесточена часть потребителей, в частности остались без света жители Черкасс.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Черкассам (t.me/dsns_telegram)

 

 

 

Ночной обстрел Украины

В ночь на 25 января российские войска выпустили по Украине две авиационные ракеты Х-59/Х-69, а также 61 дрон. Силы ПВО уничтожили две ракеты и 46 дронов. Еще 15 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

В Киевской области в результате атаки была повреждена многоэтажка в городе Вишневое. Также в другом районе области горело предприятие.

Кроме того, как сообщили местные власти, в результате налета "Шахедов" часть потребителей в Черкассах обесточена.

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ЧеркассыГСЧСВойна в УкраинеАтака дроновОтключения света