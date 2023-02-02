Удар по Краматорску: в ОВА уточнили число погибших

По последним данным, госпитализированы восемь человек, из них двое - в тяжелом состоянии.

Ранее в ГСЧС сообщили, что из-под завалов извлекли тела 3 погибших. Двух человек удалось спасти. Также сообщалось, что в результате удара пострадал 21 человек, восемь человек госпитализировали.

Напомним, вечером, 1 февраля, российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Краматорске с использованием "Искандера".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Краматорску и подчеркнул, что все, кто причастен к ракетному удару по дому в Краматорске, будут найдены и наказаны.

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