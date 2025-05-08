Удар по ключевым заводам России и обострение между Индией и Пакистаном: новости за 7 мая

Дроны СБУ атаковали ключевые оборонные заводы России. Тем временем Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами.

Более детально о том, что произошло в среду, 7 мая, - в материале РБК-Украина .

Дроны СБУ атаковали ключевые оборонные заводы в тылу России, - источники

Дальнобойные дроны СБУ этой ночью поразили два завода ВПК в российском тылу - "Базальт" и "Сплав", сообщили РБК-Украина источники.

По данным источников, "Базальт" - это главное оборонное предприятие РФ, которое производит вооружение и боеприпасы для всех родов войск российской армии.

Индия и Пакистан ночью обменялись ударами: что произошло и как реагирует мир

В ночь на 7 мая Индия объявила о военной операции "Синдур", ударив по "террористическим" объектам в Пакистане и контролируемой им части Кашмира. Исламабад назвал это "актом войны" и ударил в ответ.

Что известно об операции "Синдур" и что происходит сейчас между двумя ядерными странами - читайте в материале РБК-Украина.

ЕС готовит 17-й пакет против РФ: Польша хочет согласовать санкции до 1 июля

Польша стремится согласовать 17-й пакет санкций ЕС против России до 1 июля. В новом пакете ограничения на экспорт химических веществ и санкции против компаний

Министр по делам ЕС Адам Шлапка, выступая в Европейском парламенте, заявил, что санкции должны оставаться важным инструментом давления на российскую военную экономику.

"Просят слишком много". В США раскритиковали требования РФ по завершению войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия выдвигает слишком большие требования для прекращения войны. Несмотря на это, переговоры о достижении мира продолжаются.

По словам Вэнса, американский лидер Дональд Трамп фактически заставляет россиян сказать: "вот что мы хотели бы получить, чтобы прекратить конфликт".

"Я не рад этому": Трамп заявил, что "пришло время принять решение" по войне в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время принимать решение относительно войны в Украине. Однако он этому не рад.