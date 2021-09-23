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Кличко закликав владу вжити заходів до початку опалювального сезону

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Київ, Четвер 23 вересня 2021 15:08
Кличко закликав владу вжити заходів до початку опалювального сезону Фото: мер Києва Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем’єр-міністра із запитаннями щодо своєчасного початку опалювального сезону та очікує відповіді на них під час "Години уряду" в парламенті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву Кличка під час засідання Київради.

"Столиця, як і інші міста, готується розпочати опалювальний сезон. Технічно ми готові. Але, як ви знаєте, є інші виклики, які роблять ситуацію близькою до критичної. Високі ціни на газ, перекладені на місцеве самоврядування тарифи, з відсутністю законодавчої бази для забезпечення роботи теплопостачальних компаній. Асоціація міст України запропонувала центральній владі конкретні рішення, що дозволять вчасно розпочати постачання тепла та гарячої води населенню. Хочу повідомити, що сьогодні я звернувся до прем’єр-міністра з питаннями, відповіді на які він повинен дати у парламенті під час "Години уряду", - сказав Віталій Кличко.

За його словами, для збереження тарифів для населення на рівні минулого року Кабмін повинен зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м. замість ринкових 35 гривень. Також необхідно негайно вилучити дискримінаційні норми з договорів на постачання газу, погасити місцевим бюджетам різницю в тарифах минулих років і закласти компенсацію на майбутнє. Зокрема, у вигляді збільшення на 5% зарахування ПДФО.

"Люди не зможуть платити за такими тарифами! Не зможуть покрити цю різницю і місцеві бюджети, на які сьогодні намагаються перекласти весь тягар!" - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялось, раніше Кличко заявляв, що бюджет Києва на 2022 рік складатиме, за розрахунками, близько 65 млрд грн.

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Віталий Кличко
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