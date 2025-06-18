Удар по Киеву: из-под завалов достали еще пять тел погибших

Ночная атака РФ на Киев 17 июня

Напомним, Россия массированно атаковала Украину, выпустив около 500 ударных дронов и десятки ракет.

В Киеве больше всего пострадал Соломенский район. Ракета Х-101 попала в девятиэтажный дом, полностью разрушив подъезд. Также под удар попали Дарницкий, Подольский, Шевченковский и Святошинский районы.

Миссия ООН объявила, что эта атака может стать самой смертоносной для Киева за последний год.

Больше подробностей о последствиях российской атаки - в материале РБК-Украина.

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