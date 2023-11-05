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Удар по Керчи. СМИ показали спутниковые снимки пораженного завода и корабля

Фото: Удар по Керчи. СМИ показали спутниковые снимки пораженного завода и корабля (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На снимках Planet Labs можно увидеть место поражения на заводе в Керчи временно оккупированного Крыма, а также военное судно, которое также выглядит поврежденным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса «Калибр», а именно «Аскольд». Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны сдать.", - рассказал "Схемам" капитан 1-го ранга ВМСУ в запасе Андрей Рыженко. 

В частности Рыженко добавил, что верхняя часть "Аскольда" заметно повреждена, впрочем он остается пока что на плаву. 

"Аскольд" 

"Аскольд" является малым ракетным кораблем 22800 типа "Каракурт". Он способен нести до 8 ракет "Калибр". Поражение такого судна, как пояснил Рыженко, является важным для безопасности Украины.

 

Фото: Удар по Керчи. СМИ показали спутниковые снимки пораженного завода и корабля (t.me/krymrealii/)

Удар по Керчи

Вчера, 4 ноября, Вооруженные силы нанесли удар по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив", который расположен в Керчи. Через некоторое время информация о поражении была подтверждена СтратКомом. Согласно данным "Крымского ветра", наши воины ударили именно по малому ракетному кораблю "Аскольд". 

Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук также поблагодарил пилотов за успешные удары.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

 

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