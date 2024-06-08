Удар по Керченской паромной переправе в Крыму имеет важное значение, - спикер ВМС

В конце мая украинские военные ударили по Керченской переправе, потопив там один из паромов россиян. Этот удар имеет важное значение.
Об этом заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Как сказал Плетенчук, паромная переправа была для россиян главным способом логистики в Крым, поскольку железная дорога в оккупированных украинских южных областях еще строится.
"Паром выполнял именно эту функцию. Они сейчас будут пытаться восстановить это сообщение, потому что именно паром сейчас является основным логистическим инструментом для обеспечения логистических потребностей оккупантов в Крыму и на юге. Поэтому это имеет большое значение - иначе бы россияне не пытались его восстановить", - объяснил он.
Как известно, в ночь на 30 мая по паромной переправе в Керчи был нанесен удар ракетами ATACMS. В результате удара были повреждены два парома. Повреждение паромов было подтверждено фотоснимками. Один из них сел на мель, чем заблокировал работу паромной переправы.
После этого в украинском Генштабе заявляли, что в результате удачной работы украинских военных логистика оккупантов в Крыму была существенно подорвана.
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