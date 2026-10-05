Удар КАБами по Харькову: пострадавших уже больше 50, появились фото последствий

Он отметил, что "прилеты" были по промышленной зоне и рядом с жилой многоэтажкой.

По словам Синегубова, погибли мужчины в возрасте 62 и 35 лет. Один человек погиб в жилом доме, еще двое - в результате падения обломков дронов. Всего известно о пяти погибших.

Также известно о 53 пострадавших, среди которых трое детей. 11-летняя девочка находится в тяжелом состоянии, а 15-летний мальчик в состоянии средней тяжести. У 15-летней девочки острая реакция на стресс.

"Повреждены десятки жилых домов в нескольких локациях, гражданское предприятие, не менее 20 автомобилей. Общая площадь пожаров составляет около 15 тысяч квадратных метров", - добавил глава ОВА.

Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы, поскольку под завалами могут находиться люди. Полиция проводит поквартирный обход, чтобы проверить, есть ли еще люди, нуждающиеся в медицинской помощи.

Атака на Харьков

Напомним, об ударах россиян по Харькову стало известно около 14:40. С тех пор число пострадавших и погибших продолжало расти.