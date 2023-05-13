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Удар по Хмельницкой области: пострадали пять человек

Фото: в Хмельницкой области ранены пять человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в ночь на 13 мая атаковали Хмельницкую область. В результате атаки ранения получили пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в эфире телемарафона.

Он отметил, что в результате ночной атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры, который находится за пределами населенных пунктов.

"Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится вне населенных пунктов. Прямой угрозы населению, жилым или промышленным зданиям не было. От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь", - сказал Тюрин.

Он добавил, что состояние пострадавших средней тяжести, всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Напомним, в ночь на 13 мая в Хмельницкой области прогремели взрывы. Позже стало известно, что оккупанты атаковали объект в Хмельницком районе.

По данным ОВА, из-за взрывной волны повреждены учебные и медицинские учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

"Укрзализныця" сообщила, что из-за удара по Хмельницкой области ряд поездов опаздывает и будет направляться в объезд.

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