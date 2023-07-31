Удар по Харькову: на складе вспыхнул масштабный пожар, есть пострадавший

Отмечается, что российские оккупанты в полночь произвели запуск по Харькову и области нескольких ракет типа С-300 с территории российской Белгородской области

В результате вражеской атаки в Харькове в Новобаварском районе было попадание в складские помещения одного из коммерческих предприятий, вследствие чего вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

Мужчина, который находился в этот момент недалеко от эпицентра взрыва, получил телесные повреждения.

Еще одна российская ракета попала на территорию частного домовладения в н.п. Большой Бурлук Харьковской области. К счастью, в данном случае пострадавших нет.

"По факту этих обстрелов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 Криминального кодекса Украины - это нарушение законов и обычаев ведения войны", - сказал представитель Харьковской областной прокуратуры.

Ракетная атака РФ по Харькову 31 июля

Войска РФ около полуночи нанесли ракетные удары по Харькову и области. Для ударов оккупанты применяли ЗРК С-300.

В командовании Воздушных сил ВСУ перед взрывами предупреждали жителей региона о ракетной угрозе, была объявлена воздушная тревога.

Как заявил позже мэр Харькова Игорь Терехов, было два "прилета", и зафиксировано попадание по нежилым помещениям, произошел пожар.

Масштабная воздушная тревога ночью 31 июля

Этой ночью сигналы об угрозе ракетных ударов этой ночью зазвучали на территории всей Украины.

Мониторинговые группы сообщали об угрозе удара ракетным комплексом "Искандер". Местные представители власти призывают граждан направляться в укрытие.

Около 01:45 в командовании ВС ВСУ заявили об отбое опасности вражеских ракетных обстрелов по всем областям.