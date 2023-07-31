ua en ru
Пн, 31 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

По всей Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о ракетной опасности

Новина українською →
Понедельник 31 июля 2023 00:20
По всей Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о ракетной опасности Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 31 июля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу - Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отметим, что в мониторинговых группах сообщается об угрозе удара ракетным комплексом "Искандер". Между тем, местные представители власти призывают граждан направляться в укрытие.

Карта воздушных тревог выглядит так

По всей Украине объявили воздушную тревогу: предупреждают о ракетной опасности

Что предшествовало

Россияне в последние месяцы активно атакуют территорию Украины - в основном их обстрелы приходятся на ночь. Последняя массированная атака произошла 26 июля, когда оккупанты выпустили по Украине 36 крылатых ракет Х-101/Х-555, 33 из которых сбили наши защитники. Также в атаке задействовали гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Взрывы звучали и сегодня. Ночью, 31 июля, в Харькове во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов. Местные власти призвали жителей позаботиться о своей безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины воздушная тревога
NEWS
У Зеленского подтвердили саммит по формуле мира в Саудовской Аравии
У Зеленского подтвердили саммит по формуле мира в Саудовской Аравии
DAILY
На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии
Юлия Акимова, Анастасия Рокитна На казнь забирали по спискам. Что известно о теракте в Еленовке спустя год после трагедии