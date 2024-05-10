Удар по Харькову: число пострадавших возросло, в ОВА показали последствия

Ночью 10 мая оккупанты нанесли удар по городу Харьков. В результате атаки загорелись и получили повреждения жилые дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Отмечается, что враг атаковал город в 03:20. В результате прилета возник пожар в трех частных домах, повреждены 12 частных жилых домов.
Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет - острая реакция на стресс.
Синегубов подчеркнул, что атака совершена на районы с исключительно гражданской инфраструктурой.
Фото: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов (t.me/synegubov)
В ночь на 10 мая в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Удар пришелся на жилую застройку.
Ближе к 4:00 россияне ударили также по поселку Дергачи Харьковской области.
Кроме того, в ночь на 10 мая российские войска запустили группы ударных дронов типа Shahed в сторону Николаевской и Одесской областей.
Позже возле города Снигиревка Николаевской области прогремели взрывы.
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