Удар по Харькову: число пострадавших возросло, в ОВА показали последствия

Обстрел Харькова 10 мая

В ночь на 10 мая в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Удар пришелся на жилую застройку.

Ближе к 4:00 россияне ударили также по поселку Дергачи Харьковской области.

Кроме того, в ночь на 10 мая российские войска запустили группы ударных дронов типа Shahed в сторону Николаевской и Одесской областей.

Позже возле города Снигиревка Николаевской области прогремели взрывы.

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