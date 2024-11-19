Удар по общежитию в Глухове. Число погибших возросло до 12

Как пишет ведомство, по состоянию на данный момент известно о 12 погибших людях, среди которых один ребенок.

Фото: последствия удара по общежитию в Глухове (t.me/mvs_ukraine)

Также в результате обстрела Россией ранения получили 11 человек, среди которых два ребенка. Спасатели продолжают работать.

Удар по общежитию в Глухове

18 ноября российские военные атаковали общежитие в городе Глухов с помощью двух беспилотников типа Shahed. Предварительно сообщалось о шести погибших и 12 пострадавших, однако количество жертв в дальнейшем возросло.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту трагедию, отметил, что такие удары демонстрируют истинные намерения диктатора Владимира Путина, который хочет только продолжения войны.

«Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой», - подчеркнул он.

Офис генерального прокурора отмечал, что последствия обстрела фиксируются прокурорами совместно с правоохранителями. Досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины в Сумской области.