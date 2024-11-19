RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Удар по общежитию в Глухове. Число погибших возросло до 12

Фото: последствия удара по общежитию в Глухове (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара Россией по общежитию в Глухове Сумской области погибли 12 человек. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел (МВД).

Как пишет ведомство, по состоянию на данный момент известно о 12 погибших людях, среди которых один ребенок.

 

Фото: последствия удара по общежитию в Глухове (t.me/mvs_ukraine)

Также в результате обстрела Россией ранения получили 11 человек, среди которых два ребенка. Спасатели продолжают работать.

Удар по общежитию в Глухове

18 ноября российские военные атаковали общежитие в городе Глухов с помощью двух беспилотников типа Shahed. Предварительно сообщалось о шести погибших и 12 пострадавших, однако количество жертв в дальнейшем возросло.

Президент Владимир Зеленский, комментируя эту трагедию, отметил, что такие удары демонстрируют истинные намерения диктатора Владимира Путина, который хочет только продолжения войны.

«Разговоры о мире ему не интересны. Должны заставить Россию к справедливому миру силой», - подчеркнул он.

Офис генерального прокурора отмечал, что последствия обстрела фиксируются прокурорами совместно с правоохранителями. Досудебное расследование ведут следователи Службы безопасности Украины в Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьРоссийская Федерация