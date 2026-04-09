Удар по кошельку Путина: Зеленский объяснил, почему перемирие в Иране является критическим для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива лишат Россию денег на войну. Стоимость "черного золота" уже начала снижаться и это является четким сигналом для страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.
Украина поддерживает переход Соединенных Штатов к дипломатии в урегулировании ситуации вокруг Ирана, сказал украинский лидер. Прекращение огня на Ближнем Востоке создает новые возможности для глобальной безопасности, а стабилизация региона является прямым ударом по возможностям Кремля финансировать агрессию.
"Уже даже объявление о прекращении огня позволило рынкам отреагировать положительно - цена нефти снизилась. И это одновременно правильный сигнал в отношении России - что кроме наших дальнобойных санкций другие инструменты также будут работать", - подчеркнул Зеленский.
Москва больше не сможет манипулировать темой дефицита энергоресурсов. Ранее призывы ослабить санкционное давление оправдывали именно проблемами на рынке нефти, а теперь этот аргумент исчезает, говорит он.
Также Зеленский отметил, что именно Кремль был заинтересован в дестабилизации Ближнего Востока. Длительная война в том регионе играла на руку россиянам, ведь позволяло им зарабатывать на высоких ценах и отвлекать внимание мира.
"Нефть питает российскую войну и делает Россию уверенной в себе. И именно поэтому россияне так вкладывались в поддержку иранского режима и пытались затянуть ту войну. И если удастся разблокировать Ормузский пролив - а это глобальная необходимость, - российские нефтяные доходы должны и в дальнейшем снижаться", - подытожил украинский лидер.
Напомним, что США и Иран достигли предварительных договоренностей о снижении напряжения и прекращении огня на две недели. Однако Штаты уже сейчас высказывают новые условия по разблокированию пролива, отказываясь позволить Ирану брать деньги за проход судов.
Согласно данным СМИ, первые прямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном с начала войны запланированы уже на пятницу, 10 апреля. Они состоятся в столице Пакистана, а делегацию США возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.