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Удар по "Эпицентру" произошел во время эвакуации, 11 сотрудников не выходят на связь

Харьков, Суббота 25 мая 2024 18:32
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Удар по "Эпицентру" произошел во время эвакуации, 11 сотрудников не выходят на связь Фото: россияне обстреляли "Эпицентр" (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 25 мая, обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. В результате террористического удара начался масштабный пожар, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Эпицентр".

Как сообщили в администрации торгового центра, после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности.

"На данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные", - сообщили в компании.

Удар по "Эпицентру" в Харькове

Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате удара много раненых и по меньшей мере с 15 людьми отсутствует связь. Детальнее по удару россиян по Харькову и последствиям можно узнать в материале РБК-Украина.

Увидеть, как выглядит гипермаркет после обстрела, можно по ссылке.

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