Удар по "Эпицентру" произошел во время эвакуации, 11 сотрудников не выходят на связь
Российские оккупанты сегодня, 25 мая, обстреляли гипермаркет "Эпицентр" в Харькове. В результате террористического удара начался масштабный пожар, есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании "Эпицентр".
Как сообщили в администрации торгового центра, после объявления воздушной тревоги персонал сделал все возможное для скорейшей эвакуации посетителей и сотрудников. Однако два удара по центральной части здания произошли в считанные минуты после получения сигнала об опасности.
"На данный момент известно о двух погибших работниках торгового центра. Еще 11 работников ТЦ не выходят на связь. Данные о количестве пострадавших посетителей уточняются. На месте происшествия работают спасатели и пожарные", - сообщили в компании.
Удар по "Эпицентру" в Харькове
Как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, в результате удара много раненых и по меньшей мере с 15 людьми отсутствует связь. Детальнее по удару россиян по Харькову и последствиям можно узнать в материале РБК-Украина.
Увидеть, как выглядит гипермаркет после обстрела, можно по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.