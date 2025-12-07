Удар по энергообъектам в Полтавской области: появились фото последствий

По информации ГСЧС, в результате массированной комбинированной атаки российских войск возникли пожары на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры.

Отдельные очаги горения уже удалось локализовать и ликвидировать.

Спасатели продолжают работы. Привлечены 190 чрезвычайников и 50 единиц техники ГСЧС.

Фото: последствия удара РФ по энергообъектам в Полтавской области (t.me/dsns_telegram)

В городах Кременчуг и Горишние Плавни ситуация с электроснабжением остается сложной и влияет на стабильность подачи тепла и воды. Часть объектов запитана от генераторов.

По данным ОВА, ремонтные работы начаты сразу после атаки и продолжаются непрерывно.