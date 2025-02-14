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Удар дронов по нефтеперекачивающей станции в Тверской области: СМИ назвали последствия

Пятница 14 февраля 2025 06:39
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Удар дронов по нефтеперекачивающей станции в Тверской области: СМИ назвали последствия Иллюстративное фото: названы последствия дронового удара по НПС "Андреаполь" (t.me/mchs_official)
Автор: Владимир Костырин

В Тверской области (РФ) в результате вчерашней атаки с применением беспилотников была поражена нефтеперекачивающая станция "Андреаполь". По объекту ударили девять дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Источники российского издания рассказали, что на данной нефтеперекачивающей станции в результате ударов БПЛА были повреждены операторский узел связи и электрощитовая.

РосСМИ напомнили заявление Минобороны РФ о том, что в ночь на 13 февраля над Тверской областью якобы было сбито 9 дронов. При этом в оборонном ведомстве страны-агрессора о каких-то последствиях не рассказывали.

"ASTRA выяснила, что все 9 БПЛА не были сбиты, а попали по "НПС Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" в деревне Ерохино Тверской области", - говорится в публикации.

Кроме повреждения здания электрощитовой и операторского узла связи на НПС российское издание также пишет, что обошлось без пострадавших.

Удар дронов по НПС в Тверской области

Накануне источники РБК-Украина проинформировали, что в СБУ подтвердили беспилотную атаку на нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" в Тверской области, которая произошла вечером 13 февраля. Также сообщалось, что станция приостановила работу.

Тут стоит напомнить, что НПС "Андреаполь" ранее уже подвергалась дроновым ударам этой зимой. Объект, в частности, был атакован БЛЛА в ночь на 29 января.

По данным СМИ, тогда в результате атаки была повреждена крыша здания связи и оператора станции, фильтрационная насосная площадка, также произошел разлив нефтепродуктов и был пожар.

В Тверской области тогда же более 20 дронов атаковали склад боеприпасов 23-арсенала ГРАУ и прилегающую к нему воинскую часть в поселке Октябрьский Торопецкого муниципального округа.

Особенность НПС "Андреаполь"

Местная пресса писала, что НПС "Андреаполь" ООО "Транснефть-Балтика" является одним из крупнейших производственных объектов в Тверской области.

Планировалось, что станция должна была обеспечить завершение строительства, ввод в эксплуатацию и обеспечение перекачки нефти по нефтепроводу Сургут - Полоцк.

Сейчас НПС "Андреаполь" считают одной из опорных точек Балтийской трубопроводной системы-2. Главный инженер ООО "Транснефть-Балтика" Евгений Инжеватов в 2022 году рассказывал, что станция работает для обеспечения "надежной и безопасной транспортировки нефти, а регулярная модернизация и обновление позволяют ей соответствовать самым строгим требованиям, предъявляемым к объектам трубопроводного транспорта".

Удар дронов по нефтеперекачивающей станции в Тверской области: СМИ назвали последствия

НПС "Андреаполь" в Тверской области (фото из архива "Твериград.ру").

Напомним, ранее Bloomberg оценило последствия прошедшей атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию в Усть-Луге.

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