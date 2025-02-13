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Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь" в РФ

Украина, Четверг 13 февраля 2025 17:31
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Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь" в РФ Фото: дроны СБУ поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" (facebook.com_SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В ночь на 13 февраля дроны СБУ второй раз за две недели поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь". Она является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ

По данным военных, в результате удара беспилотников произошло возгорание в районе закрытого распределительного устройства и склада котельного оборудования. Более того, перекачка нефти станцией была временно прекращена.

Дроны СБУ повторно поразили нефтеперерабатывающую станцию &quot;Андреаполь&quot; в РФ

Известно, что это уже вторая атака дронов СБУ на этот объект за последние 2 недели. Первая состоялась 29 января этого года. В тот раз была повреждена

  • фильтрационная насосная площадка,
  • цистерны с присадками,
  • произошел разлив нефтепродуктов и пожар.

"Каждый день простоя этой нефтеперекачивающей станции приносит России десятки миллионов долларов убытков, ведь она является составляющей трубопровода, по которому нефть поставляется в терминал "Усть-Луга" на Балтийском море. Дроновые санкции СБУ против российского нефтяного комплекса будут продолжаться и в дальнейшем", - сообщил источник в СБУ.

Напомним, что ранее РБК-Украина писало, как Bloomberg оценил последствия прошедшей атаки дронов на нефтеперекачивающую станцию в Усть-Луге.

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