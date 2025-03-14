Удар дронов по Харькову: в облпрокуратуре уточнили последствия и показали видео

Отмечается, что всего были зафиксированы четыре попадания на территории Харькова с 20:00 по 21:00 в среду, 13 марта. Два - в Основянском районе, одно - в Новобаварском и еще одно - в Немышлянском.

"Наибольшее количество травмированных в Основянском районе - здесь попадание возле частной жилой застройки, в результате чего были повреждены фасад и остекление нескольких частных жилых домов", - рассказал представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Он сообщил, что в Основянском районе семь человек получили острую реакцию на стресс, среди них четыре ребенка.

"Самому младшему мальчику - 11 месяцев, и самой старшей девочке - 8 лет. Всего две девочки и два мальчика. Также острая реакция на стресс у двух женщин и одного мужчины", - добавил представитель облпрокуратуры.

Кроме того, в Основянском районе города Харьков было попадание по транспортному инфраструктурному предприятию, и попадание по складскому помещению, в результате чего произошел пожар.

По словам Чубенко, в Новобаварском районе Харькова было попадание по открытой местности в парковой зоне. В Немышлянском районе - также было попадание по открытой местности.

На месте работают прокурор и следователи, с целью изъятия обломков вражеских БПЛА.

"По предварительной информации, враг использовал "Герань-2"", - рассказал Чубенко и добавил, что по фактам этих военных преступлений были открыты уголовные производства.

Дроновая атака на Харьков 13 марта

Как сообщалось ранее, вечером в среду российские террористы снова атаковали город Харьков ударными беспилотниками. Как рассказали представители местной власти, во время воздушной тревоги в Харькове прозвучала серия взрывов.

Позже стало известно, что в Основянском районе Харькова было попадание в нежилые хозяйственные постройки, и там начался значительный пожар. Также были "прилеты" в Немышлянском и Новобаварском районах. Известно, что из-за вражеской дроновой атаки в Харькове были 7 пострадавших, среди которых есть дети.