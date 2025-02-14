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Удар дрона по ЧАЭС: ГСЧС рассказало о ситуации вокруг станции

Фото: удар дрона по ЧАЭС (t.me/ermaka2022)
Автор: Сергей Пышкин

В результате удара российского беспилотника по укрытию ЧАЭС произошел пожар, который успешно ликвидировали спасатели. Сейчас продолжается тушение тления одного из очагов возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Светлану Водолагу в комментарии "24 Каналу".

Как рассказала Водолага, ситуация вокруг ЧАЭС сейчас контролируемая.

В частности происходит автоматизированный мониторинг радиоактивного фона. По ее словам, новейшая система для качественного мониторинга появилась в Украине благодаря партнерам, а вся актуальная информация ежесекундно поступает в МАГАТЭ. В то же время замеры фона проводятся и вручную.

"Ситуацию контролируем ежесекундно. Сейчас радиоактивный фон и на площадке, и в зоне отчуждения в пределах нормы", - добавила пресс-секретарь ГСЧС.

Водолага отметила, что масштабы повреждений в результате атаки будут определять конкретные специалисты, а конструкции, которые могут мешать дальнейшей работе - будут разбираться верхолазами.

Удар по ЧАЭС

Сегодня, 14 февраля, президент Владимир Зеленский сообщил об ударе российскими оккупантами дроном с фугасной боевой частью по укрытию ЧАЭС. Как он рассказал, в результате атаки радиационный фон вокруг станции не повышался, но ситуация и в дальнейшем находится под контролем. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные.

Позже появились фото последствий удара дрона по станции.

 

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