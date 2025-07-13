Контрмеры готовы, но есть нюанс: в ЕС объяснили, как отреагируют на тарифы от Трампа

Европейский Союз разработал контрмеры в связи с новыми тарифами президента США Дональда Трампа. Но внедрение контрмер будет приостановлено как минимум до начала августа - ЕС стремится договориться с США.

В частности во время общения с прессой фон дер Ляйен сказала, что ЕС " будет продолжать готовить дальнейшие контрмеры, чтобы мы были полностью готовы". Первый пакет разработанных контрмер - это тарифы на американские товары на сумму более 21 миллиарда евро. Однако он был приостановлен в апреле ради переговоров с США.

На подходе второй пакет, который разрабатывается с мая. Он охватывает американские товары на сумму в 72 миллиарда евро. Однако полный список все еще не утвердили, кроме того его придется согласовать со всеми странами-членами ЕС.

При этом фон дер Ляйен заверила, что ЕС не будет пока использовать "инструмент против принуждения". Он позволяет блоку принять ответные меры против третьих стран, которые оказывают экономическое давление на членов ЕС.

"Инструмент создан для чрезвычайных ситуаций, мы еще не достигли этого", - сказала президент Еврокомиссии.