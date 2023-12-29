Удар по Днепру: пострадали 30 человек, спасатели ликвидировали все возгорания

"Утром враг нанес массированный ракетный удар по Днепру. Произошло попадание в торговый центр, роддом, жилой сектор и здания гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары и разрушения", - говорится в заявлении.

По словам ГСЧС, все возгорания ликвидированы.

Фото: Последствия ударов (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спасатели сообщали, что погибли шесть человек, ранения получили 30, из них один ребенок.

Ракетная атака на Украину

Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки врага запустил:

не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;

пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;

четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;

одну Х-59;

14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.

В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.