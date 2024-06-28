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Удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 12, среди них беременная женщина

Фото: последствия ракетного удара РФ по Днепру (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Татьяна Степанова

Число пострадавших в результате ракетной атаки РФ по девятиэтажке в Днепре возросло до 12 человек. Среди них - беременная женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Уже 12 пострадавших в Днепре. Шестеро - в больнице. Среди них - беременная женщина", - сообщил Лысак.

По его словам, состояние пострадавшей врачи оценивают как среднюю тяжесть. Ей оказывают всю необходимую медпомощь.

 

Ракетный удар по Днепру

Российские войска сегодня, 28 июня, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Оккупанты своим ударом уничтожили четыре этажа дома. В результате атаки один человек погиб. Ранее сообщалось о 9 пострадавших, среди которых 7-месячный младенец. Два человека не выходят на связь.

В то же время, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, жертв может быть больше.

Кроме того, часть поврежденного в результате ракетного удара дома обрушилась.

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