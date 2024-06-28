Удар по Днепру: количество пострадавших возросло до 12, среди них беременная женщина

Ракетный удар по Днепру

Российские войска сегодня, 28 июня, нанесли ракетный удар по многоэтажке в Днепре.

Оккупанты своим ударом уничтожили четыре этажа дома. В результате атаки один человек погиб. Ранее сообщалось о 9 пострадавших, среди которых 7-месячный младенец. Два человека не выходят на связь.

В то же время, как сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, жертв может быть больше.

Кроме того, часть поврежденного в результате ракетного удара дома обрушилась.

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