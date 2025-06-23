Удар по ядерной программе Ирана: какие объекты атаковали США и что известно о последствиях

Главное:

Какие ядерные объекты Ирана были атакованы?

Что известно о последствиях ударов США?

Как реагирует Иран на атаку и остановит ли ядерную программу?

Цели атаки США

В ночь на 22 июня 2025 Соединенные Штаты Америки нанесли массированные авиационные и ракетные удары по ряду ядерных объектов Ирана: Фордо, Натанз и Исфахан.

Эти объекты являются основными элементами иранской ядерной программы и играют решающую роль в обогащении урана и производстве ядерных материалов.

Фото: Операция США в Иране (x.com/DeptofDefense)

Подземный объект Фордо

Один из важнейших ядерных объектов Ирана, расположенный глубоко под землей в горе близ города Кум. Его главное предназначение – обогащение урана, что является ключевым этапом в производстве ядерного топлива, а также может быть использовано для создания ядерного оружия.

Этот объект имеет уникальное расположение, которое должно было бы обеспечить его защиту от потенциальных атак – на глубине от 80 до 90 метров под землей.

Строительство Фордо держалось в секрете до 2009 года. А сначала это вообще был туннельный объект, связанный с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

Как отмечают эксперты организации Nuclear Threat Initiative ("Инициатива по ядерной угрозе"), строительство ядерного объекта Фордо вызвало серьезную обеспокоенность, поскольку его скрытое расположение и небольшой размер приводили к мысли, что он мог быть предназначен для скрытого производства высокообогащенного урана для военных целей. Иран отрицал эти обвинения, утверждая, что объект предназначен только для мирных целей и скрыт из-за угроз атак.

После подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2015 году (международное соглашение, ограничивавшее ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций) объект Фордо должен был быть превращен в исследовательский центр.

В соответствии со СВПД, Иран согласился прекратить обогащение урана на этом объекте в течение 15 лет, за исключением производства стабильных изотопов, имеющих мирное применение. Большинство центрифуг, используемых для обогащения урана, были изъяты из Фордо, и лишь небольшое количество осталось для разрешенной деятельности.

Однако в феврале 2023 МАГАТЭ выявило незадекларированные изменения в дизайне объекта, связанные с производством высокообогащенного урана, а также в марте 2023 был обнаружен уран, обогащенный до 83,7% чистоты, что вызвало новые беспокойства.

Спутниковые снимки Фордо до и после атаки (x.com/GenFlynn)

22 июня 2025 по Фордо был сброшен полный боезапас противобункерных бомб GBU-57 Massive Ordnance Penetrator с американских бомбардировщиков B-2 Spirit.

Спутниковые снимки показали по меньшей мере шесть крупных воронок на месте расположения Фордо, что свидетельствует о значительных разрушениях. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что учитывая использованную взрывную полезную нагрузку и чрезвычайную чувствительность центрифуг к вибрации, ожидаются очень значительные повреждения.

Натанз – крупнейший центр обогащения урана

Самый большой и самый важный центр по обогащению урана в Иране, который играет центральную роль в ядерной программе страны.

Этот комплекс расположен как под землей, так и на поверхности, и предназначен для размещения тысяч центрифуг – специальных машин, которые используются для обогащения урана. Именно здесь Иран имеет возможность производить большие объемы обогащенного урана, который может использоваться как для производства ядерного топлива для электростанций, так и, в случае высокообогащенного урана, для ядерного оружия.

Иран тайно переместил в Натанз свои операционные мощности по сбору центрифуг в начале 2000-х годов, но об этом стало известно через несколько лет. Тогда эта новость вызвала международную обеспокоенность, что привело к началу переговоров с Ираном по его ядерной программе.

В 2006 году, после того, как переговоры зашли в тупик, Иран возобновил свою программу обогащения урана в Натанзе, что вызвало новую волну международного беспокойства и введение санкций.

Именно Натанз стал главной мишенью для кибератаки, известной как "Stuxnet", которая, как считается, была разработана США и Израилем. Компьютерный вирус был предназначен для саботажа работы центрифуг, заставляя их работать с перебоями и выходить из строя. Целью было замедлить ядерную программу Ирана. Хотя успех "Stuxnet" является предметом дискуссий, считается, что она нанесла ущерб оборудованию в Натанзе.

В 2015 году, в рамках СВПД, Иран согласился значительно сократить количество центрифуг в Натанзе и ограничить уровень обогащения урана. Целью соглашения было значительно усложнить Ирану возможность быстрого получения ядерного оружия.

Однако после выхода США из СВПД в 2018 году Иран начал постепенно отходить от своих обязательств, в частности, относительно уровня обогащения урана и установления более современных центрифуг в Натанзе. В апреле 2021 на объекте произошел блекаут, названный Ираном саботажем со стороны Израиля.

Объект в Натанзе (скриншот youtube.com/NuclearThreatInitiative)

В организации Nuclear Threat Initiative отмечают, что в последние годы Иран продолжал устанавливать передовые центрифуги в Натанзе, что вызывало беспокойство по поводу его ядерных амбиций.

Наземные постройки в Натанзе были повреждены во время первой атаки Израиля на Иран 13 июня. МАГАТЭ тогда заявило, что в результате ударов была повреждена электрическая инфраструктура на станции.

22 июня объект атаковали США противобункерными бомбами B-2, а также крылатыми ракетами Tomahawk. Спутниковые снимки обнаружили два новых кратера непосредственно над подземными частями комплекса, хотя масштабы подземных повреждений до сих пор уточняются.

Исфахан – центр ядерных технологий

Исфаханский центр исследований и производства ядерного топлива – важный элемент ядерной инфраструктуры Ирана, хотя на нем не проводится непосредственно обогащение урана до высоких уровней, как в Фордо или Натанзе.

Основная роль центра заключается в проведении исследований, связанных с ураном, включая добычу, переработку и производство ядерного топлива. В Исфахане проводятся подготовительные и вспомогательные работы для дальнейших этапов ядерного цикла. Центр включает в себя несколько отделов, занимающихся ядерной инженерией, металлургией и химией, а также имеет реактор миниатюрного источника нейтронов, который используется для исследовательских целей.

Центр был основан в 1974 году, а затем Иран расширил его возможности. В частности, в 2004-м началось строительство завода по производству топлива, который должен был производить топливные стержни для Бушерской АЭС. Однако из-за нехватки оборудования и международных санкций его завершение затянулось.

В июле 2022 Иран объявил о своих планах по строительству нового ядерного исследовательского реактора на объекте в Исфахане.

По данным Nuclear Threat Initiative, в Исфахане работает около 3000 ученых, и этот объект "вероятно, является центром" ядерной программы Ирана.

Спутниковые снимки объектов Исфахана до и после атаки (x.com/GenFlynn)

22 июня по Центру ядерных технологий в Исфахане был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk, выпущенными с подлодок США. Анализ спутниковых снимков показал не менее 18 разрушенных или частично разрушенных сооружений.

Как сообщает СNN со ссылкой на эксперта Института науки и международной безопасности, в результате атаки США в Исфахане были повреждены входы в туннели, ведущие в подземный комплекс, где обычно хранят обогащенный уран.

В оценке, опубликованной Институтом науки и международной безопасности, отмечено, что Исфахан был "значительно поврежден". Главный урановый конверсионный объект комплекса, который превращает природный уран в форму подаваемого в газовые центрифуги урана, был "серьезно поврежден", говорится в документе.

Что говорят о последствиях атаки в США и Иране

Президент США Дональд Трамп после по итогам операции в Иране заявил, что все три объекта были "полностью и безвозвратно уничтожены".

"Монументальный ущерб был нанесен всем ядерным объектам в Иране, как показывают спутниковые снимки. Уничтожение – точный термин", – подчеркнул он.

В то же время, Трамп пообещал, что США продолжат наносить удары, если Тегеран не согласится начать переговоры по ядерному соглашению.

В Пентагоне также отметили, что первоначальные оценки показывают, что все три объекта в Ирвене получили чрезвычайно серьезные повреждения и разрушения в результате ударов США.

Однако иранская сторона утверждает, что нанесенные повреждения были незначительными, поскольку часть материалов якобы успели эвакуировать заранее. По данным иранских государственных СМИ, запасы обогащенного урана были перемещены из ядерных центров, чтобы предотвратить распространению радиации.

Кроме того, представители МАГАТЭ также не выразили уверенности в местонахождении ядерного материала, который Иран уже выработал.

Организация по атомной энергии Ирана (AEOI) подтвердила факт атак на ее объекты в Фордо, Исфахане и Натанзе, но настаивала, что ее ядерная программа не будет остановлена.

Иран и орган ООН по надзору за ядерной энергетикой заявили, что после ударов вокруг этих трех мест не было обнаружено никаких признаков радиоактивного загрязнения.

В Тегеране заявили, что готовят ответ на американскую агрессию и не исключили блокировку Ормузского пролива, что может значительно поднять мировые цены на нефть.

"Полночный молот": детали операции США против Ирана

Операция США против ядерной программы Ирана 22 июня получила название "Полночный молот". После ее завершения в Пентагоне отчитались, что атака была тщательно спланирована и реализована с высокой точностью.

"Приказ, который мы получили от нашего главнокомандующего, был целенаправленным, мощным и четким. Мы уничтожили иранскую ядерную программу", – заявил глава Пентагона Пит Хегсет, отметив, что операция не была направлена ​​против иранских войск или граждан.

Для прикрытия основной атаки была проведена "операция обмана": эскадра бомбардировщиков B-2 вылетела с территории США, часть из них направилась в сторону Тихого океана, чтобы дезориентировать иранскую разведку. Тем временем семь самолетов, предназначенных для удара, тайно отправились на Ближний Восток.

В общей сложности было использовано 75 единиц оружия, а обеспечение удара осуществляли 125 самолетов.

В частности, были применены 14 сверхтяжелых противобункерных авиабомб GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) из бомбардировщиков B-2, а также более 20 крылатых ракет "Томагавк", выпущенных из атомных подлодок ВМС США.

Детальнее о том, как была совершена атака на Иран и что известно об этой операции – читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке использовались: информация портала Nuclear Threat Initiative и сайт Пентагона, публикации CNN, The Guardian, пост президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.